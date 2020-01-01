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"Записки невесты": Даша Квиткова поделилась первыми подробностями свадьбы

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Возлюбленная Никиты Добрынина рассказала, где состоится свадебная церемония.
"Записки невесты": Даша Квиткова поделилась первыми подробностями свадьбы
"Записки невесты": Даша Квиткова поделилась первыми подробностями свадьбы
instagram.com/nikitadobrynin

В пятницу, 17 января, главный герой 9 сезона шоу “Холостяк“ Никита Добрынин сделал предложение своей возлюбленной Дарье Квитковой. А на днях невеста рассказала, что уже начала подготовку к свадьбе.

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Так, на своей странице в Инстаграм 21-летняя девушка опубликовала несколько снимков, где она примеряет свадебные платья. А в описании к фото Даша поделилась первыми подробностями предстоящей церемонии.

Квиткова призналась, что она и Никита мечтали пожениться в Италии. Однако на днях пара приняла решение отпраздновать в Киеве. По словам Даши, для нее и Добрынина очень важно, чтобы на свадьбе присутствовали ее бабушка и его дедушка. Но по состоянию здоровья им запретили перелеты.

“Пока мы еще были на Бали, мы уже нашли себе организаторов, которые подбирали нам красивые места и виллы. Бюджет был утвержден и мы уже считали количество гостей. Но было одно но: Для нас было важно, чтобы дедушка Никиты и моя бабушка присутствовали на свадьбе. К сожалению, по состоянию здоровья перелеты им запретили. Поэтому мы приняли решение, что в Киев им будет добраться проще“, - сообщила победительница “Холостяка“.

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Девушка отметила, что ни она, ни Никита не расстроились по этому поводу. Ведь уже на следующий день после церемонии они отправятся в медовый месяц в Италию.

“Мы не расстроились, потому что решили в свадебное путешествие улететь на следующий день. Куда? Конечно же в Италию. Даже определились с городком, в который поедем, но об этом позже. В субботу у нас первый первый просмотр локации, переговоры с нашим свадебным агенством и декораторами. Сегодня был мой первый приезд в салон, где я мерила свадебные платья. Не передать ощущения, тем более, что до предложения мне не особо хотелось пышных платьев на свадьбу. Сердечко разрывается от всей красоты“, - поделилась Квиткова.

Скриншот

Скриншот

Ранее Дарья Квиткова поделилась впечатлениями о статусе невесты.

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин
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Источник: Ivоna bigmir)net

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