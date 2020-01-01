Наталка Карпа похвасталась первой прогулкой с новорожденной дочерью

Украинская певица впервые стала мамой 26 декабря.

Украинская исполнительница Наталка, которая родила дочь 26 декабря, впервые вышла с ней на прогулку. Трогательными фото с малышкой Златой и мужем, участником АТО и политиком Евгением Тереховым.

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На своей странице в Instagram Карпа опубликовала целую подборку кадров, где она позирует во дворе своего дома с детской коляской. Знаменитость одета в темно-зеленое пальто, светлые штаны, белые кроссовки и трехцветные шапку и шарф. На одном из фото можно увидеть супруга Наталки, который позировал в черном спортивном костюме, синей куртке и черной кепке.

“Перша наша прогулянка ... я напевно найбільше хвилювалась, ніж малеча, яка з перших хвилин почала солодко спати у своєму розкішному першому авто. Чи правильно одягнула? чи дитя не замерзне? а може навпаки буде спекотно? а якщо протяг? раптом - куди ховатись, якщо плакати почне і наковтається свіжого морозного повітря? - сотні думок пробігають в голові новоствореної мамусі)! Але маля солодко посапує... ти дивуєшся - адже так вміло управляєш коляскою і тобі це подобається, і мимоволі заспокоюєшся-попереду чекає багато гарних прогулянок #Разом з насолодою, Златусею. P.s. Першу нашу прогулянку нас супроводжував татусь, а як ж без нього)!“, - поделилась певица.

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Напомним, ранее Наталка Карпа сообщила о потере близкого человека.

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