Певица сообщила, что дочка будет представлять школу Media & Production 1+1 .

"Стала амбассадором": Полякова сообщила о достижении дочери и нарвалась на критику instagram.com/polyakovamusic

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Популярная певица Оля Полякова похвасталась новым достижением старшей дочери 15-летней Маши. В Инстаграм артистка сообщила, что Мария теперь будет амбассадором медийной школы телеканала 1+1.

Друзья! ❤️ Моя Маша @mashapolyakova стала амбассадором Высшей Школы Media & Production 1+1 media, новый курс которой стартует уже с 15 февраля. Это уникальная возможность для ваших детей (в возрасте от 8 до 15 лет), учебная программа будет содержать 6 модулей по отдельным направлениям: журналист, оператор, ведущий, режиссер, влогер, репортер. Студенты смогут попробовать себя в разных ролях и определять, какой из векторов будущей телевизионной карьеры им больше нравится. Обучение проводят ведущие специалисты 1+1 media, а также гости курса: звезды шоу-бизнеса и телеведущие, - написала певица.

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Подписчики Поляковой по-разному отреагировали на сообщение. Часть фолловеров похвалили Машу и пожелали ей успеха, однако, во многих комментариях отметили, что большую роль в таком повороте событий сыграла сама артистка.

Не удивительно, было бы странно если бы она стала кассиром в Атб.

Чтобы многого добиться нужно правильно родится 🙈🙈🙈

А как это вы попали, экзамены сдавали или отборочный тур? Просто интересно.

Такой надменный взгляд у неё 😉

Шикарные и Маша и мамаша😍😍😍

Так неожиданно...

Ухтыжка , просто позвонили! А? Алло))) - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Оля Полякова возмутила Сеть поцелуем с дочерью.

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