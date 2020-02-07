Вика из "НеАнгелов" засыпала Сеть пляжными фото из Мальдив

Виктория Смеюха поделилась новыми пляжными кадрами, однако многим фанам не понравился ее купальник.

Участница популярного украинского дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха поделилась с подписчиками очередной порцией ярких фотографий с отдыха на острове Мальдивы.

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На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала подборку кадров, где она запечатлена в золотистом купальнике. Пляжный наряд певицы состоит из топа и трусов с высокой посадкой.

“Я сдаюсь! Возьмите меня в Мальдивский плен, а не во все вот это...“, - подписала снимки Смеюха.

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Многие пользователи Сети отметили, что у Виктории роскошная фигура, однако выбор купальника был неудачным.

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“Купальник ужас... А Вы, как всегда, прекрасны“, “У вас всегда была очень красивая фигура, а сейчас впечатление, что вы похудели, купальники прям висят, что случилось?“, “Удивительно, как купальник может испортить восприятие такой шикарной фигуры. Купальник в топку!“, “Какая фигура. Ты умничка, сколько труда“, “Шикарная красавица! Фигура - нет слов!“, “Фигура просто загляденье, все при вас“, “Купальник жуткий“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее участница дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха откровенно рассказала о личной жизни.

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