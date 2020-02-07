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Вика из "НеАнгелов" засыпала Сеть пляжными фото из Мальдив

Комментариев: 3
Виктория Смеюха поделилась новыми пляжными кадрами, однако многим фанам не понравился ее купальник.
Вика из "НеАнгелов" засыпала Сеть пляжными фото из Мальдив
Вика из "НеАнгелов" засыпала Сеть пляжными фото из Мальдив
instagram.com/vikanablack

Участница популярного украинского дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха поделилась с подписчиками очередной порцией ярких фотографий с отдыха на острове Мальдивы.

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На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала подборку кадров, где она запечатлена в золотистом купальнике. Пляжный наряд певицы состоит из топа и трусов с высокой посадкой.

“Я сдаюсь! Возьмите меня в Мальдивский плен, а не во все вот это...“, - подписала снимки Смеюха.

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Многие пользователи Сети отметили, что у Виктории роскошная фигура, однако выбор купальника был неудачным.

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“Купальник ужас... А Вы, как всегда, прекрасны“, “У вас всегда была очень красивая фигура, а сейчас впечатление, что вы похудели, купальники прям висят, что случилось?“, “Удивительно, как купальник может испортить восприятие такой шикарной фигуры. Купальник в топку!“, “Какая фигура. Ты умничка, сколько труда“, “Шикарная красавица! Фигура - нет слов!“, “Фигура просто загляденье, все при вас“, “Купальник жуткий“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее участница дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха откровенно рассказала о личной жизни.

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Теги: Виктория Смеюха, НеаАнгелы
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  07.02.2020, 13:31
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гость
Хотя пускай встанет раком и будет раздвинет, я приглежусь.
гость  (аноним)  07.02.2020, 13:30
Оценка:  0
гость
Бицепс в растяжках, жопа целлюлит в бугристостях, и сколиоз - ничего интересного для eбли.
гость  (аноним)  07.02.2020, 13:28
Оценка:  0
гость
У неё не удачные трусы. Секель и костлявая пиздa как маленький хyй смотрится ))
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