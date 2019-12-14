Участница дуэта "НеАнгелы" откровенно рассказала о личной жизни

Виктория Смеюха ждет встречи с любимым.

Участница популярного дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха призналась, занято ли ее сердце. Весной этого года она сообщала, что счастлива в отношениях и даже готова к свадьбе, а уже сейчас заявляет, что не состоит в отношениях.

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Накануне после грандиозного концерта группы “НеАнгелы“ во Дворце Украина девушка сделала ошеломляющее признание журналистам программы “Звездный путь“.

Я верю, надеюсь. Просто на сегодняшний день я одна у себя. И мое сердце открыто. Я надеюсь, что все таки я найду гармонию, женское счастье, о котором мечтаю всю жизнь, – говорит Виктория.

А недавно Слава Каминская показала яркие снимки сына Леона.

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