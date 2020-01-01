Артистки выступили на новогоднем концерте в прозрачных нарядах, с коронами на голове.

Идеальная фигура: Вика из "НеАнгелы" показала новогодний образ в прозрачном трико instagram.com/vikanablack

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха поразила Сеть снимками в пикантном наряде. В Инстаграм девушка выставила фото в сценическом образе, в котором они со Славой Каминской появились на новогоднем концерте на канале “Украина“. Виктория позирует в полупрозрачном трико, расшитом блестками и стразами, а на голове у девушки - "ледяная" корона.

Дорогие мои, особенно девочки! Я хочу пожелать Вам в наступающем 2020 году блистать 😊✨!

Совершенно не важно где: будьте самым ярким солнцем ☀️ для своей семьи, путеводной звездой⭐️ для друзей и самым горячим огнём🔥 для любимого сердца! ❤️, - написала Виктория.

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Подписчики Виктории похвалили аутлук, правда, часть фолловеров решили, что образ - "вдохновлен" нарядами певицы Оли Поляковой. Также в комментариях отметили, что фигура Виктории идеальна.

Ранее мы писали, что Слава Каминская сообщила о воссоединении семьи.

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