Слава Каминская объявила о воссоединении семьи

Солистка "НеАнгелов" поделилась домашним фото с родителями и детьми.

Участница популярной украинской группы “НеАнгелы“ Слава Каминская поделилась с подписчиками семейными снимками. Артистка показала своих родителей.

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Так, на своей странице в Инстаграм Слава опубликовала фотографию за праздничным столом, где она позирует в компании своей мамы, отца, жены отца, сына Леонарда и дочери Лауры.

В описании к снимку Каминская призналась, что давно мечтала о воссоединении семьи. Ведь ее родители долгое время не общались после развода. А отец еще и редко видел внуков. Но 31 декабря желание артистки сбылось. И наконец-то самые близкие люди певицы собрались вместе, чтобы отметить Новый год.

“Я с детства мечтала о том, чтобы родители общались, чтобы делить им, кроме радости собственных детей было нечего! Чтобы они нашли в себе силы и мудрость благодарить друг друга за своё продолжение. Я даже представить не могла, что такое когда-либо произойдёт. Нет простых ответов у любви, но есть семья и это самое важное в жизни каждого нормального человека. Сегодня впервые мы праздновали за одним столом все вместе. Папа с супругой, мама, я, дети..... и для меня это была мечта, которую я давно списала с реализации, оформила в лист ожиданий. Невозможное возможно. Вы даже представить не можете, что для меня значил этот день. Спасибо 31.12.2019! Мечты должны сбываться“, - поделилась эмоциями Слава.

Скриншот

Ранее Слава Каминская прокомментировала поцелуй с экс-супругом.

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