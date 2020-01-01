Пользователи Сети высмеяли откровенный наряд Светланы Лободы на новогоднем шоу.

"Вам ткани не хватило?": В Сети раскритиковали наряд Лободы instagram.com/lobodaofficial

Новые снимки эпатажной украинской певицы Светланы Лободы, которая уже несколько лет живет и работает в России, рассорили ее фанатов. Подписчики принялись активно обсуждать сценический наряд артистки с новогоднего выступления.

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На своей странице в Instagram Лобода опубликовала снимки и видео с концерта, где она запечатлена в слишком откровенном костюме. Наряд состоит из небольших кусков ткани, прикрывающих интимные места. Свой образ Светлана дополнила большой шляпой.

Некоторые пользователи Сети раскритиковали наряд певицы, отметив, что на него явно не хватило ткани. Кроме того, многие заявили, что она слишком часто оголяется.

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“Вам ткани не хватило да?“, “Шляпка уж больно на торшер смахивает)“, “Не красиво, как телевизор между ног“, “Хрень полная. Берет наготой“, “Мало ткани на руках, но ОЧЕНЬ много на теле!....“, “Всё, отписываюсь. Ничего нового и интересного- только голое тело, надоело...“, - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что ведущий “Орел и решка“ забавно потроллил творчество Лободы.

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