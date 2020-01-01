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"Видно, что впахивает в зале": Вика из "НеАнгелов" похвасталась идеальным прессом

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Виктория Смеюха поразила стройной фигурой в купальнике.
"Видно, что впахивает в зале": Вика из "НеАнгелов" похвасталась идеальным прессом
"Видно, что впахивает в зале": Вика из "НеАнгелов" похвасталась идеальным прессом
instagram.com/vikanablack/

Украинская певица, участница популярного дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха продолжает делиться с подписчиками яркими фотографиями с отдыха на острове Мальдивы.

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На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала очередную подборку кадров, где она запечатлена в купальнике. Вика позировала в оранжевом бикини на фоне пляжных растений.

“Руки работают, видят глаза. Порхай как бабочка, жаль как пчела!!!“, - подписала снимок Вика.

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Пользователи Сети похвалили Смеюху за упорные занятия в зале и оставили множество восторженных отзывов о ее стройной фигуре.

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“Видно, что впахиваешь в зале“, “Как же приятно в такие серые будни смотреть такие яркие фото“, “Ваша фігура свідчить про те - що Ви нереальна пахарька в спортзалі“, “Смотрю на пресс и не могу отвести глаза“, “Шикарная. Талантливая, красивая. Солнышко наше“, “Красоткааа. Игривая такая, класс“, “Какие красивые фото, вы шикарна“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее участница дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха откровенно рассказала о личной жизни.

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Теги: Виктория Смеюха, НеАнгелы
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Источник: Ivоna bigmir)net

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