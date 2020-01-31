Вика из "НеАнгелов" восхитила стройной фигурой на пляже

Певица похвасталась отдыхом на Мальдивах.

Украинская исполнительница, солистка известного дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха поделилась с подписчиками фотографиями с отдыха на острове Мальдивы.

Читай также: “Нет натуральности“: В Сети раскритиковали новое фото Каменских в бикини

На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала подборку пляжных кадров, где она запечатлена на берегу океана. Вика позировала в разноцветном купальнике. Судя по указанной геолокации, певица провела отпуск в 5-звездочном отеле LUX South Ari Atoll.

“В ближайшее время, я буду делиться с вами фото с отпуска. Сразу предупреждаю, купальников и красивых видов у меня было много, и все надо запостить в инста“, - подписала Смеюха.

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

Напомним, ранее участница дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха откровенно рассказала о личной жизни.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.