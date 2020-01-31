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Вика из "НеАнгелов" восхитила стройной фигурой на пляже

Комментариев: 5
Певица похвасталась отдыхом на Мальдивах.
Вика из "НеАнгелов" восхитила стройной фигурой на пляже
Вика из "НеАнгелов" восхитила стройной фигурой на пляже
instagram.com/vikanablack

Украинская исполнительница, солистка известного дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха поделилась с подписчиками фотографиями с отдыха на острове Мальдивы.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала подборку пляжных кадров, где она запечатлена на берегу океана. Вика позировала в разноцветном купальнике. Судя по указанной геолокации, певица провела отпуск в 5-звездочном отеле LUX South Ari Atoll.

“В ближайшее время, я буду делиться с вами фото с отпуска. Сразу предупреждаю, купальников и красивых видов у меня было много, и все надо запостить в инста“, - подписала Смеюха.

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Напомним, ранее участница дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха откровенно рассказала о личной жизни.

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Теги: Виктория Смеюха, НеаАнгелы
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (5)
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Осталось 600 символов
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pусский  (аноним)  31.01.2020, 17:32
Оценка:  0
pусский
Индусы даже не подрачили, когда она срала под пальмой, кого она могла восхитить?! Старая тощая дырка, блять!
гость  (аноним)  31.01.2020, 16:49
Оценка:  0
гость
О чем Вы пишите??? Сельский сайт
гость  (аноним)  31.01.2020, 16:10
Оценка:  0
гость
бычка
гость  (аноним)  31.01.2020, 16:08
Оценка:  0
гость
Только у Ляшко встанет на Викторию Пиздюху! Да и то, если она страпон прицепит.
гость  (аноним)  31.01.2020, 15:51
Оценка:  +1
гость
Сколиоз и целлюлит. Тощая швабра.
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