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Слава из "НеАнгелов" похвасталась новой стрижкой: Как сейчас выглядит певица

Комментариев: 1
Слава Каминская решила кардинально поменять имидж.
Слава из "НеАнгелов" похвасталась новой стрижкой: Как сейчас выглядит певица
Слава из "НеАнгелов" похвасталась новой стрижкой: Как сейчас выглядит певица
instagram.com/babaslavka

Популярная украинская певица, участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская решила поделиться в соцсети результатами эксперимента с имиджем. Звезда похвасталась новой прической.

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На странице Славы в Инстаграм появился ролик, где она позирует с темно-русыми волосами. Кроме того, на видео артистка запечатлена с челкой. Также знаменитость немного подстриглась. Новую стрижку Каминская дополнила нюдовой помадой и золотистыми тенями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как дела ?🙃

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

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Поклонники певицы принялись активно комментировать ее новый образ. “Красотка с таким цветом“, “Жінко, Ви розкішні“, “Ваууу! Очень красивая Дуже гарно“, “Очень красивый цвет! Вам идёт!“, “Преображение в лучшую сторону“, “Как вам идёт! Очень круто“, “Вау!!! Красиво как!!“, “Очень красиво вышло“, “Крутяк“, - пишут в комментариях.

Ранее Каминская высказалась о жизни после развода.

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Теги: Слава Каминская, НеАнгелы
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  01.02.2020, 11:26
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гость
Все знают, что у ней в дырке - сплошная помойка!
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