Слава Каминская решила кардинально поменять имидж.

Слава из "НеАнгелов" похвасталась новой стрижкой: Как сейчас выглядит певица instagram.com/babaslavka

Популярная украинская певица, участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская решила поделиться в соцсети результатами эксперимента с имиджем. Звезда похвасталась новой прической.

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На странице Славы в Инстаграм появился ролик, где она позирует с темно-русыми волосами. Кроме того, на видео артистка запечатлена с челкой. Также знаменитость немного подстриглась. Новую стрижку Каминская дополнила нюдовой помадой и золотистыми тенями.

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Поклонники певицы принялись активно комментировать ее новый образ. “Красотка с таким цветом“, “Жінко, Ви розкішні“, “Ваууу! Очень красивая Дуже гарно“, “Очень красивый цвет! Вам идёт!“, “Преображение в лучшую сторону“, “Как вам идёт! Очень круто“, “Вау!!! Красиво как!!“, “Очень красиво вышло“, “Крутяк“, - пишут в комментариях.

Ранее Каминская высказалась о жизни после развода.

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