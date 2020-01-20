"Не хватает внимания?": Слава Каминская удивила фанов "беременным" фото

Солистка "НеАнгелов" продемонстрировала беременный животик.

Участница известной украинской группы “НеАнгелы“ Слава Каминская ошарашила подписчиков новой публикацией в соцсети. Звезда запостила “беременный“ снимок.

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Так, на официальной странице Каминской в Instagram появился черно-белый кадр, где артистка демонстрирует округлившийся живот в облегающем светлом платье. Скорее всего, это фотография 5-летней давности из личного архива певицы.

“А солнце светит всем одинаково“, - загадочно подписала снимок Слава.

Скриншот

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Публикация знаменитости собрала 40 тысяч лайков и более 300 различных комментариев. “Не хватает внимания? То старое фото то в обнимку с чужим мужем..“, “Отдыхала на ол инклюзиве?)“, “Правильно, солнце светит всем одинаково, значит если простая женщина беременна - это нормально,а если звезда - то это сенсация“, “Та бред, ты не беременна, то старое фото“, “Та конечно это не сейчас, это плохая идея начинать новые отношения сразу с беременности“, “Советоваться нужно, или хотя бы предупреждать)“, “Наверное еще Леончик пузожитель“, “Класс, такая нежность“, “Серьёзно?))) или это старое фото?)“, - пишут пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что Слава Каминская и Павел Вишняков подогрели слухи о романе.

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