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"Попа, что надо!": Слава Каминская в бикини поразила эффектной стойкой на руках

Комментариев: 1
Солистка "НеАнгелов" поделилась новым снимком с отдыха на Бали.
"Попа, что надо!": Слава Каминская в бикини поразила эффектной стойкой на руках
"Попа, что надо!": Слава Каминская в бикини поразила эффектной стойкой на руках
instagram.com/babaslavka

Участница популярной украинской группы “НеАнгелы“ Слава Каминская продолжает делиться фотографиями с отдыха. Артистка вместе с сыном Леонардом и дочерью Лаурой отправилась в путешествие на остров Бали.

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Так, на этот раз Слава похвасталась идеальной физической формой. На странице звезды в Instagram появился снимок, где она делает эффектную стойку на руках. Певица одета в раздельный черный купальник с белыми узорами. К свежему кадру Каминская добавила забавную цитату своих детей.

“Мама, делай зарядку. У тебя попа большая“, - подписала исполнительница.

Скриншот

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Подписчики Славы отметили, что у нее отличная фигура. “Супер!!! Попа идеальная. Поза, кстати, тоже...“, “Попа, что нужно“, “Мама стройняшка“, “Все шикарно!“, “Не правда, попа отличная!))“, “Большая попа - это плюс)))“, “И в каком месте она большая?)))“, “Попа идеальная“, “Ого))) мать ну ты красотка)))“, “Слава у вас фигура просто шик“, “Красотка“, “Попа не большая, а красивая“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Слава Каминская объявила о воссоединении семьи.

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Теги: Слава Каминская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  13.01.2020, 10:27
Оценка:  0
гость
Почему снова не все фото. Где фотки,как ее долбят 5 нигеров и кончают в эту самую попу? А? А где следующие за этой фото,как она так стоит и кончу из жопы ртом ловит? А,бигмир? Опубликуйте всё
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