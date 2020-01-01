Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Все всегда происходит вовремя": Каминская высказалась о жизни после развода

Комментариев: 0
Слава Каминская показала новое фото с отдыха и рассказала, чего ждет от 2020 года.
"Все всегда происходит вовремя": Каминская высказалась о жизни после развода
"Все всегда происходит вовремя": Каминская высказалась о жизни после развода
instagram.com/babaslavka

Солистка известной украинской группы “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая сейчас находится вместе с детьми на отдыхе на острове Бали, поделилась новым соблазнительным фото.

Читай также: “Попа, что надо!“: Слава Каминская в бикини поразила эффектной стойкой на руках

Так, на странице исполнительницы в Instagram появился пикантный снимок, где она продемонстрировала идеальную талию и пышную грудь. На свежем кадре Слава запечатлена в черном бюстгальтере и юбке в пол. Свой образ Каминская дополнила черными босоножками на платформе и темными очками.

В описанию к фото артистка намекнула, что после развода ее жизнь изменилась в лучшую сторону. Кроме того, Слава рассказала, чего ожидает от нового 2020 года.

“Прошлый год для меня оказался непредсказуемым и немного изменил планы на ближайшее будущее. Но всё в моей жизни всегда происходит вовремя. Новые знакомства, неожиданные встречи, путешествия, спонтанные решения, смены декораций - перезагрузка! 2020 - Это мой год, год крысы и я невероятно рада, что начался он именно в этой точке планеты! Нет ничего случайного в этом мире“, - написала Каминская.

Скриншот

Ранее сообщалось, что Слава Каминская и Павел Вишняков подогрели слухи о романе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Слава Каминская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь