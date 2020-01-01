Слава Каминская показала новое фото с отдыха и рассказала, чего ждет от 2020 года.

"Все всегда происходит вовремя": Каминская высказалась о жизни после развода instagram.com/babaslavka

Солистка известной украинской группы “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая сейчас находится вместе с детьми на отдыхе на острове Бали, поделилась новым соблазнительным фото.

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Так, на странице исполнительницы в Instagram появился пикантный снимок, где она продемонстрировала идеальную талию и пышную грудь. На свежем кадре Слава запечатлена в черном бюстгальтере и юбке в пол. Свой образ Каминская дополнила черными босоножками на платформе и темными очками.

В описанию к фото артистка намекнула, что после развода ее жизнь изменилась в лучшую сторону. Кроме того, Слава рассказала, чего ожидает от нового 2020 года.

“Прошлый год для меня оказался непредсказуемым и немного изменил планы на ближайшее будущее. Но всё в моей жизни всегда происходит вовремя. Новые знакомства, неожиданные встречи, путешествия, спонтанные решения, смены декораций - перезагрузка! 2020 - Это мой год, год крысы и я невероятно рада, что начался он именно в этой точке планеты! Нет ничего случайного в этом мире“, - написала Каминская.

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Ранее сообщалось, что Слава Каминская и Павел Вишняков подогрели слухи о романе.

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