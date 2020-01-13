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Еще один?: Славе Каминской приписали новый роман на Бали

Комментариев: 1
Артистка засветилась в объятиях участника группы "Инь-Ян".

Еще один?: Славе Каминской приписали новый роман на Бали
Еще один?: Славе Каминской приписали новый роман на Бали
instagram.com/babaslavka

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Участница группы “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая не так давно развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, буквально каждый день привлекает к себе внимание охочей до новостей публики. На днях артистка отправилась на остров Бали со своими детьми и актером Павлом Вишняковым, снимки с которым активно постит в Инстаграм. Естественно, в Сети знаменитостям тут же приписали бурный роман. Однако это были еще цветочки. Пару дней спустя Слава засветилась на том же Бали в объятиях красавца, участника группы “Инь-Ян“ Артема Иванова, которого некогда называла своей любовью. Пара позирует на берегу океана - и выглядит весьма счастливой.

Тот самый красавчик из группы «Инь-Ян»😂

моя большая любовь и мой голос в период самых грустных и трепетных моментов в жизни♥️
именно Артём знает, когда мне стало «Хорошо», а когда – «Время» прощаться. а про наш дуэт уже ходят легенды)))

честное слово, вот, кажется, простая истина, но часто мы её забываем: окружайте себя правильными людьми. это очень важно для души и сердца.

пс. и дешевле, чем потом ходить к психологу @arteminyan1, - написала Каминская.

Скриншот

Фолловеры тут же оставили комментарии к фото, отметив, что и с Артемом Слава смотрится шикарно.

  • Слава не дает подписчикам расслабиться👍😍😂
  • Ооо, ну он конечно, мммм🙌❤️вы вместе смотритесь 🔥 🔥!!!!! Классно, когда есть такие друзья, тонкие понимающие натуры 👌👋👋
  • Славка уже не знает чё сделать чтоб бывший приревновал))
  • А куда Вишнякова дели?)))
  • Красавчик👏👏👏, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Слава Каминская прокомментировала поцелуй с бывшим мужем. 

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Теги: Слава Каминская, романы звезд, Бали
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  13.01.2020, 18:19
Оценка:  0
pусский
Слава любит расслабить пиздёнку!
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