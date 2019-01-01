Слава Каминская и Павел Вишняков подогрели слухи о романе
Слава Каминская и Павел Вишняков вместе отдыхают на Бали. В сети уже разлетелись слухи об их романе, которые артисты поспешили подогреть новыми совместными снимками.
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Так, на страницах Славы и Павла в Инстаграм появились одинаковые совместные фото с красноречивыми подписями.
Счастливые часов не замечают, - загадочно написал актер.
А вот Слава подписала кадр так: “Каблуки надену, стану выше?“. На что Вишняков оставил весьма неоднозначный комментарий, назвав Славу “моя“.
Фолловеры в комментариях даже успели пожелать “паре“ любви и счастья:
- “Внешне очень похожи, будете очень счастливы и навсегда“
- “Будьте счастливы“
- “Идеальная пара)“
- “и это прекрасно“.
Напомним, что недавно супруга Монатика засветилась на Мальдивах.
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