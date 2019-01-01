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Слава Каминская и Павел Вишняков подогрели слухи о романе

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Артисты делятся совместными фотографиями с отдыха.
Павел Вишняков и Слава Каминская
Павел Вишняков и Слава Каминская
instagram.com/babaslavka

Слава Каминская и Павел Вишняков вместе отдыхают на Бали. В сети уже разлетелись слухи об их романе, которые артисты поспешили подогреть новыми совместными снимками.

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Так, на страницах Славы и Павла в Инстаграм появились одинаковые совместные фото с красноречивыми подписями. 

Счастливые часов не замечают,  - загадочно написал актер.

А вот Слава подписала кадр так: “Каблуки надену, стану выше?“. На что Вишняков оставил весьма неоднозначный комментарий, назвав Славу “моя“.

Фолловеры в комментариях даже успели пожелать “паре“ любви и счастья:

  • “Внешне очень похожи, будете очень счастливы и навсегда“
  • “Будьте счастливы“
  • “Идеальная пара)“
  • “и это прекрасно“.

Напомним, что недавно супруга Монатика засветилась на Мальдивах.

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Теги: Слава Каминская, Павел Вишняков, романы звезд
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