Слава Каминская и Павел Вишняков подогрели слухи о романе

Артисты делятся совместными фотографиями с отдыха.

Слава Каминская и Павел Вишняков вместе отдыхают на Бали. В сети уже разлетелись слухи об их романе, которые артисты поспешили подогреть новыми совместными снимками.

Читай также: Вика из "НеАнгелы" показала новогодний образ в прозрачном трико

Так, на страницах Славы и Павла в Инстаграм появились одинаковые совместные фото с красноречивыми подписями.

Счастливые часов не замечают, - загадочно написал актер.

А вот Слава подписала кадр так: “Каблуки надену, стану выше?“. На что Вишняков оставил весьма неоднозначный комментарий, назвав Славу “моя“.

Фолловеры в комментариях даже успели пожелать “паре“ любви и счастья:

“Внешне очень похожи, будете очень счастливы и навсегда“

“Будьте счастливы“

“Идеальная пара)“

“и это прекрасно“.

Напомним, что недавно супруга Монатика засветилась на Мальдивах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​