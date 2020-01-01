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Слава Каминская поправилась из-за болезни - фото

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Артистка отметила, что подхватила вирус - и постоянно ест.

Слава Каминская поправилась из-за болезни - фото
Слава Каминская поправилась из-за болезни - фото
instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая недавно отдохнула на Бали, пожаловалась в Сети на серьезное недомогание. В Инста-сториз Слава добавила видео, сообщив, что из-за вируса перестала посещать спортзал, не выходит из дому и быстро набирает вес. Слава в привычной для нее “стебной“ манере заметила, что еще чуть-чуть - и ее щеки не поместятся в экран.

Сижу дома, отрастила щеки, кашляю как собака, жалуюсь. Уже даже не втягиваются. Тот случай, когда ты сидишь и жрешь постоянно. Но я со следующей недели иду в зал. Вот увидите. Вот здесь-то будка в экран не влезет, - рассказала Каминская.

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Кроме того, Каминская отметила, что у болезни есть осложнение - у нее повышается давление до 150. В кадре артистка измерила давление тонометром и показала результат - 138/94 и пульс 88 ударов в минуту.

Скриншот

Ранее мы писали, что Славе Каминской приписали бурный роман. 

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Теги: Слава Каминская, болезни звезд, давление
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Источник: IVONA bigmir)net

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