Артистка засветилась в соблазнительном облегающем наряде .

Качала в гримерке пресс: Слава Каминская покорила Сеть стойкой на голове instagram.com/babaslavka

Читай также: “Не хватает внимания?“: Слава Каминская удивила фанов “беременным“ фото

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно пожаловалась в Сети, что набрала вес за время болезни, похоже, решила побыстрее прийти в форму и занимается даже после концертов. На новом фото, которое Слава выставила в Инстаграм, она позирует стоя на локтях и голове, а ягодицами упирается в стену. Одета Слава в облегающий спортивный комплект фиолетового цвета. В описании к фото артистка объяснила, что качала пресс прямо в гримерке.

Кстати, это я в гримерке после концерта пресс качала 😂 и прильнула к стене 😂 Что вас мотивирует, когда совсем лень? - написала Каминская.

instagram.com/babaslavka

instagram.com/babaslavka

Кроме того, Каминская добавила селфи с ярким макияжем, в подписи к которому посоветовала подписчикам заниматься спортом.

Скриншот

Ранее мы писали, что Слава Каминская спровоцировала слухи о страстном романе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.