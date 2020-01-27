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Качала в гримерке пресс: Слава Каминская покорила Сеть стойкой на голове

Комментариев: 1
Артистка засветилась в соблазнительном облегающем наряде .

Качала в гримерке пресс: Слава Каминская покорила Сеть стойкой на голове
Качала в гримерке пресс: Слава Каминская покорила Сеть стойкой на голове
instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно пожаловалась в Сети, что набрала вес за время болезни, похоже, решила побыстрее прийти в форму и занимается даже после концертов. На новом фото, которое Слава выставила в Инстаграм, она позирует стоя на локтях и голове, а ягодицами упирается в стену. Одета Слава в облегающий спортивный комплект фиолетового цвета. В описании к фото артистка объяснила, что качала пресс прямо в гримерке.

Кстати, это я в гримерке после концерта пресс качала 😂 и прильнула к стене 😂 Что вас мотивирует, когда совсем лень? - написала Каминская.

instagram.com/babaslavka

instagram.com/babaslavka

Кроме того, Каминская добавила селфи с ярким макияжем, в подписи к которому посоветовала подписчикам заниматься спортом.

Скриншот

Ранее мы писали, что Слава Каминская спровоцировала слухи о страстном романе.

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Теги: Слава Каминская, фигура звезд, спорт
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Олег Ляшко  (аноним)  27.01.2020, 18:25
Оценка:  0
Олег Ляшко
А вы бы знали, как она неутомимо отсасывает!
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