Певица в откровенном наряде продемонстрировала новую прическу.

Оля Цибульская похвасталась новой стрижкой, но все обратили внимание на ее бюст instagram.com/cybulskaya

Украинская исполнительница и ведущая канала М1 Оля Цибульская похвасталась перед поклонниками очередным экспериментом со стилем. Артистка сменила имидж.

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На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию, где она продемонстрировала новую стрижку. Оля подстриглась и сделала боб-каре. Однако большинство пользователей Сети обратили внимание на другую деталь фото, а именно на пышную грудь певицы. Ведь на свежем кадре она позировала в платье со цветочным принтом и откровенным декольте.

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“Ну, будь я мужчиной, то после увиденного это 2 спелых манго“, “Классно выложила свои цибульки“, “Ух, яке хороше платтячко“, “Ммм груди вывалила“, “Мiй идеальный сон це Оля в цьому вбранні“, “Лифчик видно“, - пишут в комментариях.

Ранее Оля Цибульская поразила откровенным кадром в постели.

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