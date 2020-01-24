Дмитрий Комаров признался, как совмещает путешествия и супружескую жизнь

Ведущий проекта "Мир наизнанку" заявил, что после свадьбы ему приходиться больше летать.

Украинский фотограф, путешественник и ведущий проекта “Мир наизнанку“ Дмитрий Комаров рассказал, как изменилась его жизнь после женитьбы на обладательнице титула “Мисс Украина 2016“, танцовщице и ведущей Александре Кучеренко. Откровенное признание знаменитость сделал в интервью для “КП“ в Украине“.

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Так, по словам Дмитрия, теперь ему еще чаще приходиться летать, чтобы увидится с возлюбленной. Ведущий рассказал, что во время экспедиции в Китай к нему прилетала супруга. Новый год пара провела в Сингапуре, а на день рождения Александры они отправились в Прагу.

“Приходится придумывать, как нам видеться чаще. Я приглашал Сашу в Китай, она приезжала, на пару дней я делал паузу в съемках, а потом она просто ждала меня в отеле, пока я был на съемках. На Новый год она приезжала в Сингапур, это достаточно близко от Китая, и мы провели время вместе. Я приезжал на ее день рождения в ноябре, мы экспромтом поехали в Прагу. Мы будто и не расставались. Хотя, казалось бы, меня не было дома много месяцев. Но то она приедет ко мне, то я – к ней. Единственное – больше приходится летать. Но это специфика профессии. По-другому – никак! Или придется не видеться месяцами. А я считаю, что это плохо“, - поделился Дмитрий.

Кроме того, Комаров признался, почему он и Александра живут на съемной квартире.

“Пока живем на съемной, потому что хотим определиться с форматом, понять, где бы мы хотели жить – в доме или квартире, в каком месте. Когда дело подошло к свадьбе, мы решили сначала снять квартиру, а потом определиться окончательно что и где. Поэтому диван – наш, квартира – не наша“, - рассказал звезда “Мира наизнанку“.

instagram.com/aakucherenko

Ранее жена Дмитрия Комарова рассказала, как переживает разлуку с любимым.

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