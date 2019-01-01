Оля Цибульская трогательно поздравила сына с первым юбилеем

Сыну украинской певицы Оли Цибульской исполнилось 5 лет.

Известная украинская исполнительница и ведущая Оля Цибульская поделилась с подписчиками радостной новостью. Сегодня, 6 января, ее сын Нестор отмечает пятый день рождения.

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По случаю праздника звездная мама опубликовала два снимка с именинником. На первом современном фото Оля катает сына на спине, а он ее крепко обнимает за шею. Второй архивный кадр был сделан после родов. На черно-белом снимке Оля без макияжа и прически держит маленького Нестора на руках.

“Синочок, з ювілеєм!!! Знаю, що ти прочитаєш сам. Ми так пишаємось тобою! Глибше, ніж Маріанська впадина наша до тебе любов. Вище, ніж сонце віра в тебе. Різдво - це диво. Так мене вчили змалку. А яка це любов ми з татом відчули 5 років тому. Ти не народжувався в стражданні. Ти прийшов в світ з Любові і я дякую що ти наш, а ми твої. Міцний, розумний, веселий, талановитий і такий різдвяний! Мій найсолодший бублик на світі. Вже цілих 5 рочків!! Кусай той світ як цукерку. З апетитом і хорошим настроєм. З днем народження, Нестор! Ти абсолютне щастя“. - трогательно поздравила сына Оля Цибульская.

Скриншот

Скриншот

Напомним, ранее Оля Цибульская поразила откровенным кадром в постели.

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