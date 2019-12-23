Оля Цибульская поразила откровенным кадром в постели

Певица Оля Цибульская показала провокационное постельное фото.

Украинская исполнительница и ведущая Оля Цибульская удивила подписчиков пикантной публикацией. Звезда опубликовала кадр из провокационной фотосессии.

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Так, на официальной странице певицы в Instagram появился снимок, где Оля позирует в постели в изумрудном атласном наряде и сережках. При этом Цибульская обнажила бедра и плечи.

“Сьогодні прочитала, що чоловікам частіше сняться інші чоловіки. А от жінкам порівну обидві статі. Кажуть, краще недоспати, аніж переспати. Я от переконана, що, як і в будь-чому іншому - головне не де, а з ким“, - подписала горячий кадр артистка.

Скриншот

Поклонники засыпали публикацию множеством комментариев. Одни пользователи Сети отметили, что снимок получился слишком откровенным, другим же кадр наоборот понравился.

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“Олечко, ти як завжди, просто бомба“, “Олічка яка ж ви гарна жінка!!!!!!!!!!“, “Боже,яка ж класнюча, сексі“, “Ужас“, “Дура, жопу простудеш“, “Дуже гарне фото, наповнене жіночністю, витонченістю та красою. Ваші фото неперевершені“, “Ще не набридло оголятись????“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Оля Цибульская рассказала о семейной традиции на День святого Николая.

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