"Сонные родители и бодрый ребенок": Джамала показала забавные фото из Египта

Украинская певица поделилась в соцсети семейными снимками с отдыха.

Победительница песенного конкурса “Евровидение 2016“, украинская певица Джамала поделилась с поклонниками новыми семейными фотографиями с отдыха в Египте.

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Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала несколько забавных снимков с мужем Сеит-Бекиром и сыном Эмиром-Рахманом, которому 27 марта исполнится 2 года. На ярких кадрах мальчик и его звездная мама позируют в темных очках. А на заднем фоне стоит Сеит-Бекир с большой сумкой.

“Ждёте от нас красивых фото?Правильно, ждите. А пока вот вам парочка сонных родителей и один бодренький человек-пружина“, - подписала снимки Джамала.

Скриншот

Скриншот

Напомним, ранее Джамала в вещах из сэконда повторила образ Арианы Гранде.

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