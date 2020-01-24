Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Сонные родители и бодрый ребенок": Джамала показала забавные фото из Египта

Комментариев: 1
Украинская певица поделилась в соцсети семейными снимками с отдыха.
"Сонные родители и бодрый ребенок": Джамала показала забавные фото из Египта
"Сонные родители и бодрый ребенок": Джамала показала забавные фото из Египта
instagram.com/jamalajaaa

Победительница песенного конкурса “Евровидение 2016“, украинская певица Джамала поделилась с поклонниками новыми семейными фотографиями с отдыха в Египте.

Читай также: В платьице и с бантом: Джамала позабавила Сеть повторением образа с утренника

Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала несколько забавных снимков с мужем Сеит-Бекиром и сыном Эмиром-Рахманом, которому 27 марта исполнится 2 года. На ярких кадрах мальчик и его звездная мама позируют в темных очках. А на заднем фоне стоит Сеит-Бекир с большой сумкой.

“Ждёте от нас красивых фото?Правильно, ждите. А пока вот вам парочка сонных родителей и один бодренький человек-пружина“, - подписала снимки Джамала.

Скриншот

Скриншот

Напомним, ранее Джамала в вещах из сэконда повторила образ Арианы Гранде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Джамала
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
denis82    24.01.2020, 12:33
Оценка:  0
denis82
татарва ибаная
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь