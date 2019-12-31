Певица выставила фото, на которых видно, как сильно подрос Эмир-Рахман.

Джамала очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и подросшим сыном instagram.com/jamalajaaa

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Певица Джамала порадовала поклонников яркой предновогодней фотосессией с мужем и подросшим сыном. В Инстаграм артистка выставила снимки, сделанные у новогодней елки. В кадре Джа появляется в брючном костюме в клетку, ее супруг - в черных брюках и белой рубашке, а их сын Эмир-Рахман, которому в марте исполнится 2 года, одет в костюм Санты. На всех фото семья излучает любовь и нежность.

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