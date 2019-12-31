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Джамала очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и подросшим сыном

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Певица выставила фото, на которых видно, как сильно подрос Эмир-Рахман.

Джамала очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и подросшим сыном
Джамала очаровала Сеть новогодней фотосессией с мужем и подросшим сыном
instagram.com/jamalajaaa

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Певица Джамала порадовала поклонников яркой предновогодней фотосессией с мужем и подросшим сыном. В Инстаграм артистка выставила снимки, сделанные у новогодней елки. В кадре Джа появляется в брючном костюме в клетку, ее супруг - в черных брюках и белой рубашке, а их сын Эмир-Рахман, которому в марте исполнится 2 года, одет в костюм Санты. На всех фото семья излучает любовь и нежность.

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Ранее мы писали, что Марина Боржемская призналась, что поставит на новогодний стол. 

 

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Теги: Джамала, семьи звезд, дети звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  31.12.2019, 14:36
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гость
В канун Нового года, хочу пожелать кацапским свиньям не дожить до завтрашнего дня!
Пусть кто-то отравится паленой "Боярой", кто-то несвежим оливье,
кто-то захлебнется собственной блевотиной, а кого-то прирежут во время новогодней поножовщины!
Аминь!!!
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