Звездная тренер Боржемская призналась, что приготовит к новогоднему столу

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Звездная тренер проекта "Зважені і щасливі" Марина Боржемская раскрыла секрет, что из новогодних вкусностей поставит на свой праздничный стол. В Инстаграм Боржемская добавила веселое селфи с сыном Робертом и дочкой Оливией, а в подписи пошутила, что на их столе будет только салат "Белочка". Однако, потом Марина расписала все новогоднее меню, добавив туда традиционные праздничные блюда.

Наши традиционные семейные блюда на Новый Год🤗😍🎄Никакой экзотики🥑🙅‍♀️ Только салат “Белочка“👆Только хардкор🤟. На самом деле, Новый Год для меня безумно семейный и невероятно тёплый праздник❤️! Я обожаю подготовку✨, покупки🎁, и безусловно, новогоднее меню🥗🍗. Именно поэтому, для меня крайне важно сохранить наши традиционные семейные блюда за праздничным столом, которые родом из детства. Которые никто и никогда не приготовит вкуснее моей мамочки💕. И так, мы будем готовить:

салат “Белочка“

салат “Гранатовый браслет“

оливье

овощная тарелка

свежие зелёные пп-салатики

канапешки

фаршированные яйца

буженина

фаршированная рыба

запеченная курица

нарезка

и много-много мандарин🍊🍊🍊

Скорее всего, будем ещё что-то по ходу доготавливать. Но всё вышеперечисленное будет на столе 100%😍, - написала Боржемская.