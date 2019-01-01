Звездная тренер Боржемская призналась, что приготовит к новогоднему столу
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Звездная тренер проекта "Зважені і щасливі" Марина Боржемская раскрыла секрет, что из новогодних вкусностей поставит на свой праздничный стол. В Инстаграм Боржемская добавила веселое селфи с сыном Робертом и дочкой Оливией, а в подписи пошутила, что на их столе будет только салат "Белочка". Однако, потом Марина расписала все новогоднее меню, добавив туда традиционные праздничные блюда.
Наши традиционные семейные блюда на Новый Год🤗😍🎄Никакой экзотики🥑🙅♀️ Только салат “Белочка“👆Только хардкор🤟. На самом деле, Новый Год для меня безумно семейный и невероятно тёплый праздник❤️! Я обожаю подготовку✨, покупки🎁, и безусловно, новогоднее меню🥗🍗. Именно поэтому, для меня крайне важно сохранить наши традиционные семейные блюда за праздничным столом, которые родом из детства. Которые никто и никогда не приготовит вкуснее моей мамочки💕. И так, мы будем готовить:
салат “Белочка“
салат “Гранатовый браслет“
оливье
овощная тарелка
свежие зелёные пп-салатики
канапешки
фаршированные яйца
буженина
фаршированная рыба
запеченная курица
нарезка
и много-много мандарин🍊🍊🍊
Скорее всего, будем ещё что-то по ходу доготавливать. Но всё вышеперечисленное будет на столе 100%😍, - написала Боржемская.
Ранее мы публиковали ТОП-7 салатов к новогоднему столу.
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