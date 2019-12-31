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Алина Гросу похвасталась роскошной новогодней фотосессией

Комментариев: 2
Певица Алина Гросу восхитила новогодним образом.
Алина Гросу похвасталась роскошной новогодней фотосессией
Алина Гросу похвасталась роскошной новогодней фотосессией
instagram.com/alina_grosu

Украинская исполнительница и актриса Алина Гросу, которая сейчас живет в России, очаровала подписчиков новой публикацией. Звезда показала кадры с новогодней фотосессии.

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Так, на официальной странице артистки в Instagram появились три фотографии, где Алина позирует в роскошном кружевном платье черного цвета на фоне новогодней елки и упакованных подарков.

“Немножко новогоднего настроения для тех, у кого его нет“, - подписала снимки Гросу.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Поклонники осыпали певицу комплиментами, а также поздравили ее с наступающим 2020 годом.

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“Очень красивая“, “Вишукана і красива“, “С наступающим! Красивое платье“, “Вы очень красивая девчонка“, “Очень красивая“, “Волшебная“, “С наступающим принцесса“, “Невероятная“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Алина Гросу рассказала, как планирует встретить Новый год.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  31.12.2019, 12:45
Оценка:  0
гость
В канун Нового года, хочу пожелать кацапским свиньям не дожить до завтрашнего дня!
Пусть кто-то отравится паленой "Боярой", кто-то несвежим оливье, кто-то захлебнется собственной блевотиной,
а кого-то прирежут во время новогодней поножовщины! Аминь
гость  (аноним)  31.12.2019, 12:36
Оценка:  0
гость
А нахера нам, бандеро-фашистам, эта прокацапская потаскуха?
Пусть кацапское быдло на нее дрочит!
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