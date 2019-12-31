Алина Гросу похвасталась роскошной новогодней фотосессией
Украинская исполнительница и актриса Алина Гросу, которая сейчас живет в России, очаровала подписчиков новой публикацией. Звезда показала кадры с новогодней фотосессии.
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Так, на официальной странице артистки в Instagram появились три фотографии, где Алина позирует в роскошном кружевном платье черного цвета на фоне новогодней елки и упакованных подарков.
“Немножко новогоднего настроения для тех, у кого его нет“, - подписала снимки Гросу.
Поклонники осыпали певицу комплиментами, а также поздравили ее с наступающим 2020 годом.
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“Очень красивая“, “Вишукана і красива“, “С наступающим! Красивое платье“, “Вы очень красивая девчонка“, “Очень красивая“, “Волшебная“, “С наступающим принцесса“, “Невероятная“, - пишут в комментариях.
Напомним, ранее Алина Гросу рассказала, как планирует встретить Новый год.
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Полная версия правил
Пусть кто-то отравится паленой "Боярой", кто-то несвежим оливье, кто-то захлебнется собственной блевотиной,
а кого-то прирежут во время новогодней поножовщины! Аминь
Пусть кацапское быдло на нее дрочит!