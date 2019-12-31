Алина Гросу похвасталась роскошной новогодней фотосессией

Певица Алина Гросу восхитила новогодним образом.

Украинская исполнительница и актриса Алина Гросу, которая сейчас живет в России, очаровала подписчиков новой публикацией. Звезда показала кадры с новогодней фотосессии.

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Так, на официальной странице артистки в Instagram появились три фотографии, где Алина позирует в роскошном кружевном платье черного цвета на фоне новогодней елки и упакованных подарков.

“Немножко новогоднего настроения для тех, у кого его нет“, - подписала снимки Гросу.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Поклонники осыпали певицу комплиментами, а также поздравили ее с наступающим 2020 годом.

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“Очень красивая“, “Вишукана і красива“, “С наступающим! Красивое платье“, “Вы очень красивая девчонка“, “Очень красивая“, “Волшебная“, “С наступающим принцесса“, “Невероятная“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Алина Гросу рассказала, как планирует встретить Новый год.

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