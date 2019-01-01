Певица засветилась в коротком топе и мини-юбке, показав полное сходство с американской знаменитостью .

Джамала в вещах из сэконда повторила образ Арианы Гранде instagram.com/jamalajaaa

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Певица Джамала решила доказать публике, что “звездный“ образ можно создать, потратив минимальное количество денег. Так, в Инстаграм артистка выставила фото, на котором полностью повторила яркий look американской актрисы, певицы Арианы Гранде, надев лишь вещи из сэкондов и барахолок. Артистка одета в блестящий черный кроп-топ, розовую мини-юбку и высокие ботфорты. Образ дополнили яркая короткая курточка, серьги-звезды и высокая прическа-хвост. В подписи к фото Джамала посоветовала подписчикам не поддаваться предновогодней “истерии“ - и не покупать кучу вещей, которые после не будут носиться.

Много раз слышала и читала комментарии: “Конечно, звёздам легко красиво и оригинально одеваться, у них же куча денег!“

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Ок, опровергну это заявление 😀

Сейчас период новогодних вечеринок, в магазинах ажиотаж, поддавшись которому вы покупаете вещи, которые наденете максимум раз. Вы тратите деньги и скапливаете одежду, которая мертвым грузом лежит в ваших шкафах годами 😞

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В этом году решила порадовать вас чем-то необычным и для записи нашего новогоднего поздравления от @enjoy.records выбрала образ Арианы Гранде 🤗

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Попросила стилиста составить мне look, но с условием, что все вещи должны быть из сэкондхэнда или комиссионных магазинов.

Я за осознанное потребление! Не хочу, чтобы наша Земля превратилась в свалку, - написала Джа.

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, что Джамала с мужем снялась в нежной фотосессии.

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