В платьице и с бантом: Джамала позабавила Сеть повторением образа с утренника

Певица сфотографировалась в платье и с огромным бантом .

В платьице с бантом: Джамала позабавила Сеть повторением образа с утренника instagram.com/jamalajaaa

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Певица Джамала позабавила Сеть тем, что повторила свой образ с новогоднего детского утренника. В Инстаграм артистка выставила два фото - на одном она маленькой позирует в коротеньком платьице и босоножках на фоне новогоднего дождика. На втором фото Джамала пытается воплотить тот же образ сейчас - она стоит на фоне новогодней елки, одетая в длинное голубой платье и закрытые босоножки, а на голове у Джа - огромный желтый бант.

Приняла участие в спецпроекте от @ bit.ua и @oppo_ukraine “Переснять Новый год» и повторила свой детский образ 😊

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Наряды на новогодние праздники мне всегда подбирала мама. Но, как видите, любовь к ярким нарядам и аксессуарам у меня была всегда 😂

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А какие новогодние костюмы были у вас в детстве? - написала артистка.

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, что Джамала в вещах из сэконда повторила образ Арианы Гранде.

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