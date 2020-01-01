Надя Дорофеева попрощалась с отпуском горячим фото

Солистка дуэта "Время и Стекло" поделилась пикантным кадром из Доминиканы.

Одна из самых известных украинских исполнительниц, участница группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева поделилась в Сети соблазнительным фото с отдыха в Доминикане.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала снимок, где она появилась в стильном черном купальнике, поверх которого одела прозрачное платье в черный горошек. Девушка запечатлена спиной к камере. Она позировала на фоне океана, пальм и песка. В описании к свежему кадру Дорофеева попрощалась с отпуском Доминиканской Республике.

“Пока Доминикана, мы улетели. привет... 🤫“, - написала Надя.

пресс-служба

Напомним, ранее Дантес рассказал о дорогом подарке для Дорофеевой.

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