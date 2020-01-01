Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Надя Дорофеева попрощалась с отпуском горячим фото

Комментариев: 0
Солистка дуэта "Время и Стекло" поделилась пикантным кадром из Доминиканы.
Надя Дорофеева попрощалась с отпуском горячим фото
Надя Дорофеева попрощалась с отпуском горячим фото
instagram.com/nadyadorofeeva

Одна из самых известных украинских исполнительниц, участница группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева поделилась в Сети соблазнительным фото с отдыха в Доминикане.

Читай также: “Супер инста-муж“: Надя Дорофеева похвасталась талантом Дантеса

На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала снимок, где она появилась в стильном черном купальнике, поверх которого одела прозрачное платье в черный горошек. Девушка запечатлена спиной к камере. Она позировала на фоне океана, пальм и песка. В описании к свежему кадру Дорофеева попрощалась с отпуском Доминиканской Республике.

“Пока Доминикана, мы улетели. привет... 🤫“, - написала Надя.

пресс-служба

Напомним, ранее Дантес рассказал о дорогом подарке для Дорофеевой.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Надя Дорофеева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь