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"Супер инста-муж": Надя Дорофеева похвасталась талантом Дантеса

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Участница группы "Время и Стекло" порадовала фанов еще одним фото с отдыха.
"Супер инста-муж": Надя Дорофеева похвасталась талантом Дантеса
"Супер инста-муж": Надя Дорофеева похвасталась талантом Дантеса
instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская исполнительница, участница популярной группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева поделилась с подписчиками новой фотографией с отпуска в Доминикане.

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На своей странице в Инстаграм певица опубликовала яркий снимок, где она позирует в стильном сдельном купальнике черного цвета на берегу океана. Свой пляжный образ она дополнила браслетами и шлепанцами, которые держала в руке.

В описании к свежему кадру звезда призналась, что ее откровенные снимки для соцсетей делал муж. По словам Нади, всего за 10 минут Владимир Дантес сделал огромное количество качественных фотографий, за что заслужил звание “супер инста-муж“.

“@vladimirdantes наделал мне за 10 минут столько фоток, что я готова ему торжественно вручить звание супер инста-мужа 😂“, - написала Дорофеева.

Напомним, ранее Дантес рассказал о дорогом подарке для Дорофеевой.

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Теги: Надя Дорофеева, Владимир Дантес
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Источник: Ivоna bigmir)net

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