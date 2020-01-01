Дантес рассказал о дорогом подарке для Дорофеевой

Артист рассказал, на что потратил все деньги.

Украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал про первый самый дорогой подарок, который он приготовил однажды для любимой.

Читай также: Дорофеева показала архивный детский снимок

Так, артист признался, что раньше 100 долларов для него были просто невероятной суммой. На одну из годовщин он потратил больше, чем 100 долларов.

В одну из наших годовщин я снял крутой номер в отеле “Опера“ в Киеве за 400 долларов в сутки. В нем мы провели целый день и, как в фильме “Кудряшка Сью“, пошли в “Макдональдс“, купили “Хэппи Мил“ и ели в этом дорогом номере. Было круто. Для меня это был самый дорогой тогда подарок - это были практически все мои деньги. Зато сейчас, когда я дарю кроссовки Balenciaga или сумку - это тоже круто, но не те ощущения, когда у тебя совсем нет денег, – рассказал Дантес изданию PEOPLETALK.

Напомним, что Надя и Вова отправились на отдых в Доминикану, откуда делятся яркими совместными снимками в социальных сетях.

Instagram

Ранее Надя Дорофеева показала новое пляжное фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​