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Надя Дорофеева завела Сеть соблазнительным фото в купальнике

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Солистка группы "Время и Стекло" засветила обнаженные ягодицы.
Надя Дорофеева завела Сеть соблазнительным фото в купальнике
Надя Дорофеева завела Сеть соблазнительным фото в купальнике
instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница популярного дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева вместе с мужем, исполнителем Владимиром Дантесом отправилась в отпуск в Доминиканскую Республику.

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За два дня отдыха артистка успела продемонстрировать как минимум три пляжных образа. Так, недавно на странице Нади появился свежий кадр, где она позирует в розовом сдельном купальнике на фоне воды и пальм. Наряд эффектно подчеркнул стройную талию и подтянутые ягодицы звезды.

В описании к фотографии певица отметила, что пока еще с утра делает зарядку и питается правильно. Судя по указанной геолокации Дорофеева и Дантес сейчас находятся на курорте Michès Playa Esmeralda.

“День второй. Я пока ещё с утра делаю зарядку. И до сих пор питаюсь #почтиправильно . А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, пп и фреши)))?“, - написала Надя.

Скриншот

Ранее Надя Дорофеева “зажгла“ в танце с двумя девушками.

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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