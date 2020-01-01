Надя Дорофеева завела Сеть соблазнительным фото в купальнике

Солистка группы "Время и Стекло" засветила обнаженные ягодицы.

Украинская певица, участница популярного дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева вместе с мужем, исполнителем Владимиром Дантесом отправилась в отпуск в Доминиканскую Республику.

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За два дня отдыха артистка успела продемонстрировать как минимум три пляжных образа. Так, недавно на странице Нади появился свежий кадр, где она позирует в розовом сдельном купальнике на фоне воды и пальм. Наряд эффектно подчеркнул стройную талию и подтянутые ягодицы звезды.

В описании к фотографии певица отметила, что пока еще с утра делает зарядку и питается правильно. Судя по указанной геолокации Дорофеева и Дантес сейчас находятся на курорте Michès Playa Esmeralda.

“День второй. Я пока ещё с утра делаю зарядку. И до сих пор питаюсь #почтиправильно . А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, пп и фреши)))?“, - написала Надя.

Скриншот

Ранее Надя Дорофеева “зажгла“ в танце с двумя девушками.

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