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На руках продюсера и без макияжа: Регина Тодоренко показала закулисное фото

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Ведущая продемонстрировала лицо без косметики.
На руках продюсера и без макияжа: Регина Тодоренко показала закулисное фото
На руках продюсера и без макияжа: Регина Тодоренко показала закулисное фото
instagram.com/reginatodorenko

Украинская ведущая и певица, звезда проекта “Орел и Решка“ Регина Тодоренко удивила подписчиков новой публикацией. Артистка показала закулисное фото со съемок.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, где ее на руках держит продюсер и генеральный директор телеканала Пятница Николай Картозия. На свежем кадре Регина запечатлена в белом свитере, черных штанах, удобной обуви и совсем без макияжа.

“Ну, вот! Теперь люди однозначно убедятся, что все через постель. Или когда ген продюсер канала @kartozz носит на руках) Ох, Регина , надо быть скромнее“, пошутила Тодоренко.

Скриншот

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На странице Картозии также появилось несколько кадров с ведущей, где можно лучше рассмотреть ее лицо без косметики.

“Намного легче Беднякова“, - подписал Николай.

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Скриншот

Ранее Регина Тодоренко засветила фигуру в купальнике на серфе.

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Теги: Регина Тодоренко
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Источник: Ivоna bigmir)net

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