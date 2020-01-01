"За 2 недели 2 операции": Муж Тодоренко сообщил о проблемах со здоровьем

Российский певец Влад Топалов попал в больницу.

Известный российский исполнитель, супруг украинской ведущей и певицы Регины Тодоренко, Влад Топалов сообщил поклонникам неприятную новость. Артист признался, что у него появились проблемы со здоровьем, из-за которых понадобилось хирургическое вмешательство.

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Так, на своей странице в Instagram Топалов опубликовал снимок из Ильинской больницы. На фото певец запечатлен с перевязкой. В описании к кадру Влад сообщил, что сначала 2020 года перенес две операции. Знаменитость в шутку заявил, что во всем виноват Дед Мороз, который перепутал записки с желаниями.

“2 недели 2020 - 2 операции!!!! явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и сожрать бумагу пришлось!!!!!! Дорогой Дедушка Мороз. Я всё понимаю, пока без претензий , тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты , как придёшь в себя, проверь , пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было!!!! С Благодарностью в любом случае за свою семью, твой, Я!!!!“, - написал Топалов.

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Ранее сообщалось, что Тодоренко вместе с сыном отпраздновала Старый Новый год в Одессе.

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