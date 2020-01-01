Ведущая Регина Тодоренко опубликовала новый снимок с годовалым сыном Майклом.

Тодоренко вместе с сыном отпраздновала Старый Новый год в Одессе instagram.com/reginatodorenko

Популярная украинская ведущая и певица Регина Тодоренко порадовала подписчиков новой фотографией со своим сыном Майклом. Артистка вместе с малышом отпраздновала Старый Новый год в родном городе Одесса.

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Так, на своей странице в Instagram ведущая опубликовала кадр, где она и ее сын позируют в праздничной обстановке. Регина сидит на ступеньках лестницы, а возле нее стоит Майкл. Они вместе рассматривают какую-то игрушку. Снимок сделала сестра Регины - Аня Тодоренко.

Трогательной кадр 29-летняя знаменитость решила оставить без описания. Лишь добавила несколько хэштегов, в которых намекнула, что сейчас находится в Украине.

Скриншот

Отметим, что супругу Регины Тодоренко, российскому певцу Владу Топалову запрещен въезд в Украину. Поэтому пара не смогла встретить Старый Новый год вместе.

Напомним, ранее Регина Тодоренко показала, как отпраздновала первый день рождения сына.

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