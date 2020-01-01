Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Потащил на тренировку": Тодоренко показала фото с Топаловым из спортзала

Комментариев: 0
Ведущая Регина Тодоренко похвасталась растяжкою.
"Потащил на тренировку": Тодоренко показала фото с Топаловым из спортзала
"Потащил на тренировку": Тодоренко показала фото с Топаловым из спортзала
instagram.com/reginatodorenko

Ведущая проектов “Орел и Решка“, “Пятница с Региной“, и бывшая солистка группы “Real O“ Регина Тодоренко показала, чем занимается в начале Нового 2020 года.

Читай также: Лучезарный малыш: Тодоренко показала сына и рассказала о заботе Топалова

На своей странице в Instagram 29-летняя знаменитость рассказала, что после празднования ее супруг, российский исполнитель Влад Топалов “потащил“ ее в спортзал на тренировку. Звезда  также опубликовала фото, на котором продемонстрировала растяжку. Так, на снимке можно увидеть, как Регина забросила ногу на плечо Влада.

“Влад Топалов, ты - мой мотиватор. Только ты мог после празднования Нового Года потащить меня в зал на тренировку. Наверное 2020й будет годом спорта) Может, стану мастером спорта по шпагату“, - подписала кадр Тодоренко.

скриншот

Напомним, ранее Регина Тодоренко показала, как отпраздновала первый день рождения сына.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь