"Потащил на тренировку": Тодоренко показала фото с Топаловым из спортзала

Ведущая Регина Тодоренко похвасталась растяжкою.

Ведущая проектов “Орел и Решка“, “Пятница с Региной“, и бывшая солистка группы “Real O“ Регина Тодоренко показала, чем занимается в начале Нового 2020 года.

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На своей странице в Instagram 29-летняя знаменитость рассказала, что после празднования ее супруг, российский исполнитель Влад Топалов “потащил“ ее в спортзал на тренировку. Звезда также опубликовала фото, на котором продемонстрировала растяжку. Так, на снимке можно увидеть, как Регина забросила ногу на плечо Влада.

“Влад Топалов, ты - мой мотиватор. Только ты мог после празднования Нового Года потащить меня в зал на тренировку. Наверное 2020й будет годом спорта) Может, стану мастером спорта по шпагату“, - подписала кадр Тодоренко.

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Напомним, ранее Регина Тодоренко показала, как отпраздновала первый день рождения сына.

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