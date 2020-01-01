Семья Топалова и Тодоренко украсила обложку глянца.

Лучезарный малыш: Тодоренко показала сына и рассказала о заботе Топалова instagram.com/reginatodorenko

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Телеведущая и блогер Регина Тодоренко, которые украинские зрители больше всего знают по проекту “Орел и решка“ позировала с мужем и сыном для новогоднего номера журнала Ок. Обложку Регина опубликовала в Инстаграм, добавив пост о том, как ее супруг музыкант Влад Топалов принимает участие в воспитании годовалого Михаила.

Многие женщины жалуются, что мужчины не принимают участия в воспитании детей до определённого возраста! Им неинтересен ребёнок, тк непонятно, что с ним делать, раздражает жена, которая вечно "в мыле" и погрязла в домашней рутине. А ведь в грудничковом периоде очень важно родителям находиться вместе, чтоб ребёнок имел возможность видеть любовь двух сердец. Наш Майкл заливается смехом от радости, когда мы с ВМ целуемся и обнимаемся; малыш порой даже аплодирует 🙈 нам, - поделилась Регина.

Регина написала свои мысли, почему так происходит:

Я думаю, что причина отстранения большинства пап от детей состоит в том, что в этот период "донашивания" необходимо все делать под руководством женщины: "помой пустышку", "обработай белье", "смени подгузники", "закажи гипоаллергенный порошок", а ещё не мешало бы и кормящей маме подкрепиться ☺️🙈. Сложно мужчине-лидеру(главе семейства) понять, что женщина в этот момент не пытается взять бразды правления в свои руки и издеваться над мужем, как над марионеткой, а всего лишь нуждается в помощи, любви и заботе. Исследования доказывают , что в тех семьях, где папа принимал участие в воспитании малыша с самого рождения, связь "папа-сын , папа-дочь" гораздо крепче.

Мне кажется, что после родов маме должны давать декретный отпуск по уходу за ребёнком , а папе - отпуск по уходу за мамой, - пошутила Тодоренко.

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Подписчики прокомментировали публикацию, отметив, что сын ведущей “лучезарный“. Однако, в

Очень крутая семья!!! Улыбки вам к лицу:)

ух ты, какой малыш у вас чудесный😍😍😍копия папа👍счастья вам!

Копия Регины

Какой лучезарный малыш! 😍Счастья Вашей семье!

Ой❤️какие пупсики😍

Абсолютно согласна на счёт папе отпуск по уходу за мамой😂👏🏻Вы замечательная семья, восхищаюсь вами❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко показала откровенный снимок в купальнике.

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