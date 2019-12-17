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Регина Тодоренко показала, как отпраздновала первый день рождения сына - видео

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Ведущая Регина Тодоренко устроила грандиозную вечеринку в честь дня рождения сына.
Регина Тодоренко показала, как отпраздновала первый день рождения сына - видео
Регина Тодоренко показала, как отпраздновала первый день рождения сына - видео
instagram.com/reginatodorenko

В четверг, 5 декабря, украинская ведущая и певица Регина Тодоренко и ее супруг, российский исполнитель Влад Топалов отметили первый день рождения своего сына Майкла.

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По случаю праздника звездные родители устроили грандиозную вечеринку. Так, сегодня, 17 декабря, на своей странице в Instagram Регина опубликовала видео с празднования.  В ролике можно увидеть огромный торт, воздушные шары и множество аниматоров. Праздник прошел в стиле панды.

“Какое же это счастье, когда дети играют, резвятся, счастливые бегают с аниматорами, вдохновенно смотрят спектакль, который подготовили ребята, радуются гигантскому шоу мыльных пузырей. А ещё забавнее смотреть на ВЗРОСЛЫХ, которые по указанию аниматоров задорно прыгают-скачут-ползают со своими детьми. Хочется больше таких моментов, чтоб даже самый старший в семье мог на часок вернуться в детство. Такие праздники объединяют семью, сплачивают ее“, - поделилась впечатлениями Тодоренко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#pandaparty 🐼 #1год #майкл @moreshowcom СОВСЕМ недавно Майклу исполнился 1 год. Я хочу поблагодарить каждого из вас за тёплые пожелания, поддержку и такую необъятную любовь ❤️. Я знаю, что он скоро вырастет, и мы вместе обязательно перечитаем все, что вы нажелали 🙏🏻 малышу. Мы с ВМ совсем не разбираемся в детских праздниках, хотя у нас много сестер, братьев, крестников, но, оказалось, мы - профаны, которые понятия не имеют о предпочтениях детей 🙈НО МЫ НАУЧИМСЯ! И тут я познакомилась с @moreshowcom , которые взяли ситуацию в свои руки и подготовили такой праздник, о котором я в свои 29 лет не могла мечтать 😩😩😩Какое же это счастье , когда дети играют, резвятся, счастливые бегают с аниматорами, вдохновенно смотрят спектакль , который подготовили ребята, радуются гигантскому шоу мыльных пузырей. А ещё забавнее смотреть на ВЗРОСЛЫХ , которые по указанию аниматоров задорно прыгают-скачут-ползают со своими детьми. Хочется больше таких моментов , чтоб даже самый старший в семье мог на часок вернуться в детство. Такие праздники объединяют семью, сплачивают ее. Спасибо вам, @moreshowcom за безупречную организацию , счастливых детей и спокойных родителей! P.S.: ребята выезжают на гастроли по всему миру 🌍. Поэтому, если вы в Сенегале, не переживайте, артисты @moreshowcom и там устроят для вас праздник 🥳😆 #регинатодоренко #семеныебудниТТ

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

Ранее сообщалось, что Тодоренко привлекла внимание благотворителей, выставив пикантное фото.

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Теги: Регина Тодоренко
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Источник: Ivоna bigmir)net

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