Регина Тодоренко показала, как отпраздновала первый день рождения сына - видео

Ведущая Регина Тодоренко устроила грандиозную вечеринку в честь дня рождения сына.

В четверг, 5 декабря, украинская ведущая и певица Регина Тодоренко и ее супруг, российский исполнитель Влад Топалов отметили первый день рождения своего сына Майкла.

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По случаю праздника звездные родители устроили грандиозную вечеринку. Так, сегодня, 17 декабря, на своей странице в Instagram Регина опубликовала видео с празднования. В ролике можно увидеть огромный торт, воздушные шары и множество аниматоров. Праздник прошел в стиле панды.

“Какое же это счастье, когда дети играют, резвятся, счастливые бегают с аниматорами, вдохновенно смотрят спектакль, который подготовили ребята, радуются гигантскому шоу мыльных пузырей. А ещё забавнее смотреть на ВЗРОСЛЫХ, которые по указанию аниматоров задорно прыгают-скачут-ползают со своими детьми. Хочется больше таких моментов, чтоб даже самый старший в семье мог на часок вернуться в детство. Такие праздники объединяют семью, сплачивают ее“, - поделилась впечатлениями Тодоренко.

Ранее сообщалось, что Тодоренко привлекла внимание благотворителей, выставив пикантное фото.

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