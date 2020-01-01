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Регина Тодоренко засветила фигуру в купальнике на серфе

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Телеведущая уехала на серфинг на остров Бали.

Регина Тодоренко засветила фигуру в купальнике на серфе
Регина Тодоренко засветила фигуру в купальнике на серфе
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко показала, как катается на серфинге на острове Бали. В Инстаграм Регина добавила несколько фото около стойки с "досками"- девушка позирует в сдельном темном купальнике со шнуровкой на груди. На снимках отлично видно, что Регина восстановила форму после рождения годовалого Майкла.

Скриншот

Также Регина показала кадр из воды - она едет на доске, полуприсев и отвернувшись от камеры.

Скриншот

Ранее мы писали, что Влад Топалов сообщил о проблемах со здоровьем.

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Теги: Регина Тодоренко, фото в купальнике, серфинг
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Источник: IVONA bigmir)net

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