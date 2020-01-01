Телеведущая уехала на серфинг на остров Бали.

Регина Тодоренко засветила фигуру в купальнике на серфе instagram.com/reginatodorenko

Читай также: “За 2 недели 2 операции“: Муж Тодоренко сообщил о проблемах со здоровьем

Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко показала, как катается на серфинге на острове Бали. В Инстаграм Регина добавила несколько фото около стойки с "досками"- девушка позирует в сдельном темном купальнике со шнуровкой на груди. На снимках отлично видно, что Регина восстановила форму после рождения годовалого Майкла.

Скриншот

Также Регина показала кадр из воды - она едет на доске, полуприсев и отвернувшись от камеры.

Скриншот

Ранее мы писали, что Влад Топалов сообщил о проблемах со здоровьем.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.