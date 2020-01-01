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Регина Тодоренко показала редкое фото с сестрой-моделью

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Ведущая "Орла и Решки" поделилась в соцсети семейным снимком.
Регина Тодоренко показала редкое фото с сестрой-моделью
Регина Тодоренко показала редкое фото с сестрой-моделью
instagram.com/reginatodorenko

Украинская ведущая, певица и блогер Регина Тодоренко поделилась с подписчиками редкой семейной фотографией. Звезда запостила совместный снимок с двоюродной сестрой, моделью Анной Ковляшенко.

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На свежем кадре родственницы позируют в Одессе на фоне Черного моря. Регина одета в темно-зеленую куртку, розовой свитер, шапку и шарф красного цвета. А 21-летняя Анна запечатлена в бежевой толстовке.

В описании к снимку Тодоренко призналась, что всегда мечтала о сестре-близнеце. Однако судьба ей подарила любимую двоюродную сестру с разницей в 8 лет.

“Всегда хотела сестру близнеца, но хромосомы распорядились иначе! И сестра у меня двоюродная! И младше меня на 8 лет. И казалось бы мы такие разные, но души, души-то друг друга знают ещё с прошлой жизни Люблю тебя, @kovlyasha“, - написала ведущая.

Скриншот

Ранее сообщалось, что Тодоренко вместе с сыном отпраздновала Старый Новый год в Одессе.

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Теги: Регина Тодоренко
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Источник: Ivоna bigmir)net

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