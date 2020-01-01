Регина Тодоренко показала редкое фото с сестрой-моделью

Ведущая "Орла и Решки" поделилась в соцсети семейным снимком.

Украинская ведущая, певица и блогер Регина Тодоренко поделилась с подписчиками редкой семейной фотографией. Звезда запостила совместный снимок с двоюродной сестрой, моделью Анной Ковляшенко.

Читай также: “За 2 недели 2 операции“: Муж Тодоренко сообщил о проблемах со здоровьем

На свежем кадре родственницы позируют в Одессе на фоне Черного моря. Регина одета в темно-зеленую куртку, розовой свитер, шапку и шарф красного цвета. А 21-летняя Анна запечатлена в бежевой толстовке.

В описании к снимку Тодоренко призналась, что всегда мечтала о сестре-близнеце. Однако судьба ей подарила любимую двоюродную сестру с разницей в 8 лет.

“Всегда хотела сестру близнеца, но хромосомы распорядились иначе! И сестра у меня двоюродная! И младше меня на 8 лет. И казалось бы мы такие разные, но души, души-то друг друга знают ещё с прошлой жизни Люблю тебя, @kovlyasha“, - написала ведущая.

Скриншот

Ранее сообщалось, что Тодоренко вместе с сыном отпраздновала Старый Новый год в Одессе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.