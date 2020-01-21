"Вот так выглядит сексуальность": Тина Кароль показала пикантное фото

Украинская певица поделилась соблазнительным снимком в соцсети.

Украинская исполнительница, ведущая “Танцев со звездами“, судья проекта “Голос країни“ и нацотбора на “Евровидение 2020“ Тина Кароль порадовала подписчиков очередным соблазнительным кадром.

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Так, на странице артистки в Инстаграм появилось фото, где она позирует в одном свитере белого цвета. При этом певица оголила спину и плечи. На снимке Тина запечатлена, сидя на белом кубе. Автором кадра выступила фотограф Анна Гончарова.

Скриншот

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Поклонники Кароль принялись активно комментировать откровенную публикацию. “Вот так выглядит сексуальность. Не то что у некоторых...каждое утро попа в разном ракурсе“, “Столько нежности в одном фото“, “Фотографу везет смотреть на такую красоту“, “Слишком красиво, слишком сексуально, слишком......“, “Тіна ти дуже красива...“, “Какая же ты нежная“, “Не законно быть такой красивой“, “Несіть вогнегасник“, - пишут пользователи Сети.

Ранее Тина Кароль восхитила стройной фигурой в прозрачном корсете.

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