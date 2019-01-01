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Тина Кароль восхитила стройной фигурой в прозрачном корсете

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Украинская певица появилась на публике в пикантном наряде.
Тина Кароль восхитила стройной фигурой в прозрачном корсете
Тина Кароль восхитила стройной фигурой в прозрачном корсете
instagram.com/tina_karol

В четверг, 16 января, состоялась презентация юбилейного десятого сезона вокального проекта “Голос країни“. В мероприятии приняла участие известная певица, ведущая и тренер шоу Тина Кароль.

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Для презентации знаменитость выбрала весьма оригинальный наряд. Артистка появилась на публике в черных обтягивающих брюках с завышенной талией, белом корсете с прозрачными вставками и в черных туфлях на высокой шпильке. Свой пикантный образ Тина дополнила алой помадой.

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Поклонники Кароль осыпали ее комплиментами в комментариях под фото. “Красотка“, “Самая красивая, нежная и милая“, “Как же тебе идут такие костюмы, безумно красивая“, “Как тебе идёт такой стиль“, “НЕРЕАЛЬНАЯ!!“, “Девочка-кокетка“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Евгений Кошевой взорвал Сеть пародией на Тину Кароль.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivоna bigmir)net

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