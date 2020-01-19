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"Голос країни-10": Смотреть первый выпуск онлайн

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 2
Узнайте, как прошла премьера юбилейного сезона вокального шоу "Голос країни-10".
"Голос країни-10": где и когда смотреть первый выпуск
"Голос країни-10": где и когда смотреть первый выпуск
instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 19 января, на телеканале 1+1 состоялся первый выпуск юбилейного десятого сезона вокального проекта “Голос країни“. Традиционно шоу началось с этапа слепых прослушиваний. Ivona рассказывает, чем удивил премьерный эфир “Голосу країни-10“.

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На этот раз за лучших вокалистов страны борются пять судей, однако одно из кресел - двойное. Так, наставниками участников 10 сезона вновь стали Тина Кароль, Дан Балан, MONATIK и Потап, который разделил судейское кресло со своей супругой Настей Каменских.

Первый выпуск 10 сезона начался из зажигательного выступления судей проекта. Звездная пятерка исполнила популярный хит американской исполнительницы Билли Айлиш “Bad guy“.

После этого тренерам вручили небольшие подарки. Потап и NK получили мягкого мишку, MONАTIK достались очки Гарри Поттера, Тине Кароль – кенгуруша, а Дану Балану – зубы вампира.

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В первом выпуске “Голосу країни-10“ в эфире канала 1+1 показали выступления 11 участников. С них в следующий этап вокального шоу прошли 8 исполнителей.

Итак, по итогам премьерного выпуска к командам судей “Голосу країни“ присоединились следующие участники:

  • Команда Dan Balan: Василиса Старшова, Назар Яцишин.

instagram.com/goloskrainy_official

instagram.com/goloskrainy_official

  • Команда ПТП и NK: Анастасия Картвелишвили.

instagram.com/goloskrainy_official

  • Команда Тины Кароль: Даниэль Салем, Ольга Мельник.

instagram.com/goloskrainy_official

instagram.com/goloskrainy_official

  • Команда MONATIK:  Александр Календа, Сергей Роман, Елизавета Криворучко.

instagram.com/goloskrainy_official

instagram.com/goloskrainy_official

instagram.com/goloskrainy_official

Смотрите полное видео первого выпуска “Голосу країни-10“:

Ранее сообщалось, что Монатик признан “артистом десятилетия“ в Украине.

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Теги: Голос країни-10
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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