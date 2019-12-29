MONATIK признан "артистом десятилетия" в Украине

Издание The Culture выбрало лучшего артиста последних 10-ти лет.

Популярный украинский исполнитель и танцор MONATIK (Дмитрий Монатик) стал лучшим артистом десятилетия в Украине. Таким званием музыканта наградило престижного издания про музыку и искусство The Culture.

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Победителя в этой номинации выбирали зрители, путем голосования. Кроме того, MONATIK стал лучшим в таких категориях, как Альбом года, Артист года, Клип года и Концерт года.

Ранее сообщалось, что Дорофеева и MONATIK приняли участие в киевском выпуске “Comment Out”.

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