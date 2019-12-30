Евгений Кошевой спародировал Тину Кароль в шоу "Шалена зірка".

"Такого вы еще не видели": Кошевой взорвал Сеть пародией на Кароль - видео Скриншот с видео

Известный украинский шоумен, актер “Студии Квартал 95“ Евгений Кошевой повеселил Сеть новой пародией. Во время участия в проекте “Шалена зірка“ артист перевоплотился в знаменитую исполнительницу Тину Кароль.

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В эфире шоу Евгений появился в парике, лаковом плаще, белом платье, белом платке и на высоких каблуках. Кошевой исполнил одну из самых популярных хитов Кароль - “Сдаться ты всегда успеешь“. Ролик с выступлением комика появился на официальной странице “95 квартала“ в Instagram.

“Такой Тину Кароль вы еще не видели“, - говориться в публикации.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль станет судьей нацотбора на “Евровидение 2020“.

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