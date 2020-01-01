Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Две влюбленные пары?: "Голос країни" удивил тренерским составом

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 0
Вместе с Потапом в состав жюри будет входить его супруга NK.

Две влюбленные пары?:
Две влюбленные пары?: "Голос країни" удивил тренерским составом
Пресс-служба

Читай также: “Супер парочка“: Потап и Настя насмешили подписчиков забавным видео

Популярное вокальное шоу “Голос страны“, которое выходит на канале 1+1, представило полный тренерский состав юбилейного 10 сезона. Кроме ранее заявленных Потапа, Дмитрия Монатика, Тины Кароль и Дана Балана - тренером 10 Голоса станет также супруга Потапа - певица Настя Каменских. Об этом написали на официальной странице в Инстаграм. В публикациях сказано, что NK разделить с мужем “двойное“ тренерское место - они будут сидеть на разных креслах с двух сторон от кнопки. Фото появились на станице журнала “ЖВЛ“.

Скриншот

Скриншот

Похоже такое нововведение создаст в тренерском секторе еще более романтичную обстановку, которую и без того поддерживают Тина Кароль с Даном Баланом. Стоит напомнить, что с самого начала 9 сезона - телезрители уверены, что артисты питают друг к другу чувства - и если даже пока он не переросли в отношения, то, по мнению поклонников, очень скоро выльются в бурный роман. Что же, поживем увидим, но сезон уж точно будет не их скучных. Стартует он 19 января 2020.

Ранее мы писали, что Тина Кароль спела дуэтом с Даном Баланом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Голос країни, Тина Кароль, Дан Балан, Потап, Настя Каменских
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь