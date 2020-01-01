Вместе с Потапом в состав жюри будет входить его супруга NK.

Две влюбленные пары?: "Голос країни" удивил тренерским составом Пресс-служба

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Популярное вокальное шоу “Голос страны“, которое выходит на канале 1+1, представило полный тренерский состав юбилейного 10 сезона. Кроме ранее заявленных Потапа, Дмитрия Монатика, Тины Кароль и Дана Балана - тренером 10 Голоса станет также супруга Потапа - певица Настя Каменских. Об этом написали на официальной странице в Инстаграм. В публикациях сказано, что NK разделить с мужем “двойное“ тренерское место - они будут сидеть на разных креслах с двух сторон от кнопки. Фото появились на станице журнала “ЖВЛ“.

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Скриншот

Похоже такое нововведение создаст в тренерском секторе еще более романтичную обстановку, которую и без того поддерживают Тина Кароль с Даном Баланом. Стоит напомнить, что с самого начала 9 сезона - телезрители уверены, что артисты питают друг к другу чувства - и если даже пока он не переросли в отношения, то, по мнению поклонников, очень скоро выльются в бурный роман. Что же, поживем увидим, но сезон уж точно будет не их скучных. Стартует он 19 января 2020.

Ранее мы писали, что Тина Кароль спела дуэтом с Даном Баланом.

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