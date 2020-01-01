Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Настя Каменских похвасталась идеальной фигурой в мокром купальнике

Комментариев: 0
Украинская певица запостила соблазнительное фото из Мексики.
Настя Каменских похвасталась идеальной фигурой в мокром купальнике
Настя Каменских похвасталась идеальной фигурой в мокром купальнике
instagram.com/kamenskux/

Одна из самых популярных украинских исполнительниц Настя Каменских (NK) продолжает делиться с поклонниками откровенными фотографиями с отдыха в Мексике.

Читай также: “Голос країни-10“: Смотреть первый выпуск онлайн

Так, на этот раз звезда решила продемонстрировать стройную фигуру в мокром пляжном наряде. На своей странице в Instagram артистка опубликовала свежий кадр, где она позирует в черном бикини на фоне песка и пальм.

“Спокойствие, умиротворение и уединение“, - подписала пикантное фото NK.

Скриншот

Напомним, ранее Настя Каменских снялась для мексиканского Playboy.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Настя Каменских
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь