Настя Каменских похвасталась идеальной фигурой в мокром купальнике

Украинская певица запостила соблазнительное фото из Мексики.

Одна из самых популярных украинских исполнительниц Настя Каменских (NK) продолжает делиться с поклонниками откровенными фотографиями с отдыха в Мексике.

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Так, на этот раз звезда решила продемонстрировать стройную фигуру в мокром пляжном наряде. На своей странице в Instagram артистка опубликовала свежий кадр, где она позирует в черном бикини на фоне песка и пальм.

“Спокойствие, умиротворение и уединение“, - подписала пикантное фото NK.

Скриншот

Напомним, ранее Настя Каменских снялась для мексиканского Playboy.

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