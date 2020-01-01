Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Вот для чего нужно быть в форме": Потап и Каменских показали пляжное фото

Комментариев: 0
Звездные супруги поделились "спортивным" селфи.
"Вот для чего нужно быть в форме": Потап и Каменских показали пляжное фото
"Вот для чего нужно быть в форме": Потап и Каменских показали пляжное фото
instagram.com/realpotap

Популярные украинские исполнители, супруги Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских (NK) поделились очередным снимком с отдыха в Мексике. Артисты показали, что даже в отпуске не забывают о спорте.

Читай также: Настя Каменских похвасталась загоревшим телом в бикини

Так, на официальной странице Потапа в Instagram появилось фото с вечерней пробежки пары. На свежем кадре Потап и Каменских позируют на пляже в спортивных нарядах. Рэпер одет в белую футболку с принтом, былые шорты с серыми звездами и в синих кроссовках. А Настя запечатлена в двухцветном спортивном топе и в шортах сиреневого цвета.

На ярком снимке Потап демонстрирует свои мускулы на руках в то время, когда Каменских делает селфи. В описанию к публикации артист в шутку отметил, что ему нужна отличная физическая форма для того, чтобы есть гуакамоле и пить текилу.

“Что бы есть такос и гуакамоле, пить текиллу, нужно быть в форме“, - подписал фото с женой Потап.

Скриншот

Ранее сообщалось, что Потап отпраздновал Новый год за границей и без Каменских.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Потап, Настя Каменских
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь