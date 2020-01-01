Звездные супруги поделились "спортивным" селфи.

"Вот для чего нужно быть в форме": Потап и Каменских показали пляжное фото instagram.com/realpotap

Популярные украинские исполнители, супруги Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских (NK) поделились очередным снимком с отдыха в Мексике. Артисты показали, что даже в отпуске не забывают о спорте.

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Так, на официальной странице Потапа в Instagram появилось фото с вечерней пробежки пары. На свежем кадре Потап и Каменских позируют на пляже в спортивных нарядах. Рэпер одет в белую футболку с принтом, былые шорты с серыми звездами и в синих кроссовках. А Настя запечатлена в двухцветном спортивном топе и в шортах сиреневого цвета.

На ярком снимке Потап демонстрирует свои мускулы на руках в то время, когда Каменских делает селфи. В описанию к публикации артист в шутку отметил, что ему нужна отличная физическая форма для того, чтобы есть гуакамоле и пить текилу.

“Что бы есть такос и гуакамоле, пить текиллу, нужно быть в форме“, - подписал фото с женой Потап.

Скриншот

Ранее сообщалось, что Потап отпраздновал Новый год за границей и без Каменских.

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