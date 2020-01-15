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Настя Каменских похвасталась загоревшим телом в бикини

Комментариев: 3
Украинская певица показала новое фото с отдыха в Мексике.
Настя Каменских похвасталась загоревшим телом в бикини
Настя Каменских похвасталась загоревшим телом в бикини
instagram.com/kamenskux

Популярная украинская исполнительница, супруга рэпера и продюсера Потапа Настя Каменских (NK) в очередной раз продемонстрировала прекрасную физическую форму. Звезда показала новое фото с отдыха в Мексике.

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Так, на своей странице в Instagram Каменских опубликовала свежий пляжный снимок. На кадре артистка в черном бикини и темных очках шагала босиком по песку. В описании к публикации Настя пожелала фанам всегда улыбаться и следовать за своей мечтой.

“Каждый новый день - это новые возможности! Поверьте, если утром вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее - так и будет. Улыбайтесь, любите и всегда следуйте за своей мечтой! Желаю вам хорошего настроения и посылаю лучики тепла и позитива из солнечной Мексики“, - написала певица.

Скриншот

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Поклонники Каменских засыпали ее комплиментами. Многие отметили, что у Насти отличная фигура. “Какая сладкая конфетка“, “Наконец-то она вернула свою фигуру, хоть есть на что глянуть теперь, а не кости одни“, “Хороша чертовка“, “Идеал! Красотка! Талантище!!!“, “Шикарная“, “Яка гарна“, “Настюша ты МЕГА красотка ! Позитифчик ты мой любимый))“, “Прекрасная мулаточка, люблю очень сильно“, “Гарнюня“, - пишут в комментариях.

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Теги: Настя Каменских
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  15.01.2020, 15:37
Оценка:  -1
гость
Первая фотка:"Кто здесь???". Но шото исхудала эта шлюха. Наверное инфа что ее пежат Шуфрич, Колосовский, Потап, Дзидзьо,Лепс и Басков правдива
Krekk    15.01.2020, 14:56
Оценка:  -1
Krekk
Ни дня без Насти!!! скоро будет "Смотрите, я покакала толстой колбаской!" , "Потап с утреца мне вдул дальше гланд!" и т.п. На самом деле - отвратная кобылица.
pусский  (аноним)  15.01.2020, 14:55
Оценка:  0
pусский
Потап, или мексиканцы, так истрахали Настю, что стало насрать на её телодвижения! Я пёрнул.
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