Неожиданно: Каменских показала, как проводит время с мужем на отдыхе
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Звездные супруги продюсер, рэпер Алексей Потапенко и певица Настя Каменских - настоящий образец семьи с общими интересами. Пара, которая не так давно отправилась на отдых в Мексику, буквально забрасывает Сеть счастливыми снимками в Инстаграм. Подписчики могут только позавидовать влюбленным - вместо того, чтобы просто отлеживаться на пляже - они проводят досуг активно - и, конечно же, вместе. Так, в новых Сториз Настя опубликовала не только яркие кадры из бассейна, на которых появляется в купальнике с пайетками, но и фото после пробежки любимым, а также их снимок с велосипедами.
Похоже, супруги вернутся не только отдохнувшими и сменившими имидж - на днях Настя похвасталась пирсингом в носу - но и обновленными духовно и физически.
Ранее мы писали, что Настя Каменских украсила обложку известного журнала.
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