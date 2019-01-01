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Неожиданно: Каменских показала, как проводит время с мужем на отдыхе

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Потап и Настя проводят много времени вместе - они бегают и катаются на велосипедах.

Неожиданно: Каменских показала, как проводит время с мужем на отдыхе
Неожиданно: Каменских показала, как проводит время с мужем на отдыхе
instagram.com/kamenskux

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Звездные супруги продюсер, рэпер Алексей Потапенко и певица Настя Каменских - настоящий образец семьи с общими интересами. Пара, которая не так давно отправилась на отдых в Мексику, буквально забрасывает Сеть счастливыми снимками в Инстаграм. Подписчики могут только позавидовать влюбленным - вместо того, чтобы просто отлеживаться на пляже - они проводят досуг активно - и, конечно же, вместе. Так, в новых Сториз Настя опубликовала не только яркие кадры из бассейна, на которых появляется в купальнике с пайетками, но и фото после пробежки любимым, а также их снимок с велосипедами.

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Похоже, супруги вернутся не только отдохнувшими и сменившими имидж - на днях Настя похвасталась пирсингом в носу - но и обновленными духовно и физически. 

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Ранее мы писали, что Настя Каменских украсила обложку известного журнала. 

 

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Теги: настя каменских, Потап, Мексика, отдых звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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